رئيس الوزراء البريطاني يستولي على هاتف مراسل تلفزيوني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجنّب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين مشاهدة صورة لفتى مريض ملقى على الأرض في إحدى المستشفيات عندما حاول أحد الصحفيين أن يريه إياها بواسطة هاتفه، قبل أن يستولي جونسون على الهاتف ويضعه في جيبه.

وحاول مراسل قناة «آي تي في» إجبار جونسون على النظر إلى صورة الفتى وهو ملقى على الأرض وبجواره قناع أكسجين، لكن جونسون رفض ووضع الهاتف في جيبه.

وفي النهاية رضخ رئيس الوزراء البريطاني وألقى بنظرة على الصورة قائلاً إنها «فظيعة»، ثم قدّم اعتذاره إلى العائلات.

وكانت الخدمة الصحية الوطنية «أن أتش أس» التي تديرها الدولة على رأس أولويات المرشحين قبل انتخابات 12 ديسمبر.

ولا يزال جونسون يتمتع بفارق مريح في استطلاعات الرأي عن حزب العمال المعارض.

وسعى جونسون لتحويل السجال مع مراسل «آي تي في» إلى نقطة إيجابية لصالحه عندما قال بأن حكومته «تقوم باستثمارات ضخمة في حقل الخدمة الصحية الوطنية».

لكن زعيم حزب العمال جيريمي كوربين اعتبر أن هذا الحادث يظهر أن رئيس الوزراء «لا يبالي»، مضيفاً: «إن طفلاً يتلقى علاجه على الأرض يمثل عاراً على مجتمعنا».

وتم تشخيص إصابة الفتى بالزكام والتهاب اللوزتين، وسمح له بالانتقال إلى المنزل بعد انتظاره ساعات في أمكنة مختلفة داخل أحد مستشفيات ليدز في شمال بريطانيا.