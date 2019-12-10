شكرا لقرائتكم خبر عن «أزرق أبيض» و«الليكود» يتفاهمان على موعد الانتخابات المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني جانتس، وحزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إلى تفاهم فيما بينهما على أنه إذا تم حل «الكنيست»، غداً الأربعاء، فستجرى انتخابات «الكنيست» المقبلة يوم الثاني من آذار/مارس من عام 2020، وبذلك تكون هذه الانتخابات البرلمانية الثالثة في أقل من عام. ويأتي قرار الحزبين قبل يومين من الموعد النهائي للمهلة القانونية الممنوحة ل«الكنيست» لفرز حكومة «إسرائيلية» جديدة، قبل الإعلان عن حل «الكنيست».
بدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية في «الكنيست» والعضو في تحالف «أزرق أبيض» آفي نيسينكورن إن «التحالف سيبذل كل جهد ممكن، حتى اللحظة الأخيرة، لمنع إجراء مزيد من الانتخابات غير الضرورية ل «إسرائيل»، كما وعدنا الجمهور».(معا)
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