مشـاورات سياسية لاختيـار بـديـل لعبـد المهـدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

واصلت الكتل السياسية اجتماعاتها؛ من أجل اختيار بديل لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي يكون مقبولاً من الكتل السياسية، وكذلك من المتظاهرين، بينما جدد عبد المهدي دعوته إلى البرلمان بالإسراع باختيار البديل، في حين استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، سفراء: فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا؛ احتجاجاً على «التدخل المرفوض» في الشؤون الداخلية؛ إثر إصدارها بياناً دان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن «الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء التي حصلت في بداية التظاهرات، والاستخدام المفرط للقوة، وتم اتخاذ إجراءات تحقيقية، كما أن الإجراءات القضائية مستمرة في هذا الجانب». وتابع: إن «الحكومة اتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة؛ لكن ما يؤسف له وقوع عمليات تخريب قام بها مخربون بين المتظاهرين السلميين، وحرق لمؤسسات الدولة ومراكز الشرطة والمراقد الدينية والقنصليات وبيوت المواطنين»، موضحاً: إن «من واجب القوات الأمنية حماية الجميع، وحفظ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد». وأشار إلى أن العراق «كان له دور كبير في محاربة الإرهاب، ويدفع شعبه ثمن الحرب على «داعش» من أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية»، مجدداً «دعوة البرلمان والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات، ورغبته بألا تطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية».

ومن جانبها، أشارت مصادر مقربة من اجتماعات الكتل السياسية، أن «الحراك لا يزال مستمراً بين قادة الكتل السياسية؛ لاختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل»، وأوضحت: إن «الاجتماعات استقرت على المفاضلة بين أربعة مرشحين، وجميعهم من المستقلين»، وأضافت: إن «المناقشات تجري بسرية تامة؛ من أجل التوافق على أحد المرشحين الأربعة؛ لأن الإفصاح عن أي اسم بالوقت الراهن سيتم رفضه من قبل الشارع العراقي».

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان صحفي: «استدعت وزارة الخارجية برونو أوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني، كما استدعت السفير الكندي بول غيبارد، والتقى بهم الوكيل الأقدم للوزارة السفير عبد الكريم هاشم على خلفية البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات». وأضاف: «الوكيل أكد أن العراق يقيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المشتركة».