طوفان في شوارع لبنان.. والقوارب المطاطية بدل السيارات

دبي - بواسطة محمد فارس بيروت: «الخليج»

أغرقت الأمطار الغزيرة والسيول بعض الطرق في بيروت وضواحيها فتحولت الشوارع والانفاق والمستديرات الى بحيرات ودخلت أمس الى البيوت واختلطت مياه الصرف الصحي بمياه الامطار بعدما فاضت المجاري التي لم تستوعب الكم الهائل من المياه، فيما عمد سكان بعض المناطق بمبادرات شخصية منهم الى فتح بعض المجاري لتصريف المياه وسط مناشدات لبلدية الغبيري للتدخل في بيروت. وعمد بعضهم إلى استعمال ألواح التزلج المائي والقوارب المطاطية للتنقل في المنطقة بعدما تعذر عليهم التنقل مشياً خوفاً من أن تغمرهم المياه.

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في منطقة الجناح - السان سيمون جنوبي بيروت دخلت السيول الى المحال التجارية وأغرقت السيارات بالكامل، فيما شهد تقاطع الستي سنتر - الحازمية شرقي بيروت تجمعاً للمياه، وكذلك أوتوستراد الرئيس الهراوي ومنطقة الشفروليه، وتسبب تجمع المياه بزحمة سير كثيفة. وغرقت منطقة الأوزاعي - السلطان إبراهيم بمياه الأمطار، بينما شهد اوتوستراد خلدة والانفاق الغربية والجنوبية لمطار بيروت الدولي زحمة سير خانقة بسبب تجمع مياه الامطار. وناشد العالقون المعنيين العمل على فتح الطريق. كما توقف السير بين الناعمة وخلدة وظل المواطنون عالقين مرة جديدة في سياراتهم بسبب تحول الطريق الى نهر كبير بفعل كثافة الامطار، في وقت تدخل الدفاع المدني وعمل على سحب السيارات وتسهيل حركة المرور في المكان.

وفيما طافت الطرق في حي السلم والجامعة ومنطقه الليلكي جنوبي بيروت كما دخلت المياه الى المحال والبيوت من جراء السيول، غمرت الامطار محيط كنيسة مار مخايل - الشياح، وشهدت مكاتب عدة في مطار رفيق الحريري الدولي تسرباً للمياه وكذلك الأمر في صالتي الوصول والمغادرة.

وأوضح وزير الاشغال في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​ أن مسؤولية ​وزارة الاشغال​ هي الطرقات العامة الرئيسية والاوتوسترادات، إلا أن ​طرابلس​ وبيروت​ وصيدا لا تخضع لوزارة الاشغال ولكن هذا لا يعني أنه عندما تطرأ أي حالة طارئة فان الوزارة لا تقدم الدعم اللازم، مشيراً إلى أن الاعتمادات متوفرة في الوزارة ولكن لا يمكن صرفها لأسباب كثيرة منها الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ولفت في ​مؤتمر​ صحفي إلى أنه في السنوات السابقة كان لدينا نقاط سود ولكن هذا لا يعني أن وزارة الاشغال حين تطرأ مسألة خارج نطاق عملها، مثل منطقة ​الاوزاعي​، لا تسارع فوراً كي لا نترك المواطن يغرق في ​المياه​، مؤكداً انه لا يتهرب من المسؤولية وان هناك فرقاً من الوزارة تتابع ما يجري في المناطق، مشيراً إلى أن كل الادارات تتعاون لفتح الطرقات ومجاري الانهر غير التابعة لوزارة الاشغال، لافتاً إلى أنه على المواطنين تحمل المسؤولية أيضاً في هذا المجال ونحن نعمل كخلية نحل كي لا نترك خللاً واحداً في هذا الاطار، كاشفاً أن البنى التحتية منذ 50 سنة لا تستوعب كمية الامطار والكثافة السكانية التي حصلت في الآونة الاخيرة.

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