تصعيد احتجاجي في العراق والمحافظات تنضم لساحة التحرير اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد: «الخليج»، وكالات

تواصلت التظاهرات العراقية في ساحة التحرير وفي المحافظات الأخرى، أمس الاثنين، وسط توقعات بأن ينضم الآلاف من متظاهري المحافظات، اليوم الثلاثاء، إلى متظاهري ساحة التحرير في بغداد، فيما أغلق أهالي مدينة كربلاء مداخل المدينة احتجاجاً على اغتيال ناشط بارز يدعى فاهم الطائي، في وقت أعلن زعيم ميليشيات «عصائب أهل الحق» العراقية أن تظاهرات اليوم ستشهد سقوط أكبر عدد من القتلى.

في ساحة التحرير والمناطق المحيطة وسط العاصمة، واصل المتظاهرون والمعتصمون تواجدهم، وأقاموا العديد من الفعاليات المتنوعة في الموسيقى والرسم والندوات التثقيفية، مؤكدين أنهم لن يغادروا أماكنهم إلا بعد أن يتأكدوا تماماً من تنفيذ طلباتهم المشروعة، وفي مقدمتها تقديم الجناة الذين قاموا بقتل المتظاهرين يوم الجمعة الماضي في منطقة السنك وساحة الخلاني. وحذّر بيان لمتظاهري ساحة التحرير، الكتل السياسية وميليشياتها من محاولة الالتفاف على مطالب المحتجين. ونوّه البيان بأن أطرافاً عراقية تسعى إلى تبرير قمع الانتفاضة. كما رفض البيان اختيار الكتل السياسية العراقية لرئيس الحكومة الجديدة. وأشارت مصادر مقربة للمتظاهرين في ساحة التحرير إلى أنهم ينتظرون اليوم وصول آلاف المتظاهرين من المحافظات الأخرى للانضمام إلى متظاهري ساحة التحرير بهدف زيادة الضغط على الحكومة العراقية والجهات السياسية للإسراع بتلبية مطالب المتظاهرين. وكان المصور الشاب زيد الخفاجي قد اختطف أمام منزله بعد عودته من ساحة التحرير فجراً، بحسب ما قال أقرباؤه. وأشاروا إلى أن أربعة أشخاص وضعوه في سيارة سوداء رباعية الدفع تحت أنظار والدته، واقتادوه إلى جهة مجهولة. ولم تعرف بعد الجهة التي تقف وراء عمليات الخطف أو القتل تلك.

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وفي ذي قار، كشف مصدر قضائي مطلع فيها، أن «عدد الشكاوى الجزائية التي قدمت بحق رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، والفريق الركن جميل الشمري، ومحافظ ذي قار عادل الدخيلي، واللواء الركن محمد القريشي (أبو الوليد) بلغت 250 شكوى جزائية نتيجة قيامهم بقمع التظاهرات والتسبب بمقتل وجرح المئات من المواطنين». وتوقع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، «صدور أوامر قبض خلال الأيام القليلة المقبلة بحق عبدالمهدي والمتسببين بقتل المتظاهرين بعد إكمال بعض الإجراءات القانونية المتبقية في الدعاوى».

وفي كربلاء، قام الأهالي بإغلاق جميع مداخل المدينة، ومنع الدخول إليها باستثناء سكانها، وذلك بعدما تكررت الاعتداءات على الناشطين فيها، وكان آخرها اغتيال الناشط، فاهم الطائي، أمام منزله بعد عودته من التظاهر. وصباحاً شيع المئات في كربلاء الطائي، مطالبين بمحاسبة الجناة. وكان الطائي، وهو متزوج ولديه أطفال، من المنتقدين علناً للتهديدات التي يتعرض لها الناشطون. وكتب عبر صفحته على فيسبوك قبل أقل من 24 ساعة من اغتياله «سننتصر ويعود الوطن لنا رغم أنوفكم.. رغم الوجع بداخلنا، إلا أننا نبتسم بغضاً بكم وبأحزابكم العفنة».

من جهة أخرى، أشار قيس الخزعلي، زعيم ميليشيات عصائب «أهل الحق» إلى أن المظاهرات التي من المفترض أن تطلق اليوم الثلاثاء في ساحة التحرير ببغداد، ستشهد أكبر حصيلة من القتلى منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الشهر الماضي. كما وصف الخزعلي، تظاهرات اليوم ب «الحدث الخبيث». وزعم الخزعلي بأن لدى ميليشياته معلومات عن «مخطط لعمليات تخريب وقتل اليوم في بغداد».

وبالمقابل، نقلت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي أمر بعدم تدخل قوات الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن، وأصدر توجيهاً بذلك. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم خلف، «إن القائد العام أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن». وأضاف أن «القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط»، لافتاً إلى أن «مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها».

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