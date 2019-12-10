بالتعاون مع الاتصالات.. مايكروسوفت تدشن مشروعا لتطبيق الذكاء الصناعي في الزراعة بمص

دبي - بواسطة محمد فارس © أحمد فراج المسئول في مايكروسوفت يستعرض المشروع في أحمد فراج المسئول في مايكروسوفت يستعرض المشروع في

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم الاستفادة من تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية، شهد مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات 2019 استعراض نموذج للتعاون بين الوزارة وشركة مايكروسوفت العالمية لتقديم حلول الذكاء الصناعي في القطاع الزراعي في إطار مبادرة "الذكاء الصناعي من أجل الخير" التي أطلقتها مايكروسوفت.

تهدف المبادرة إلى تطوير الأساليب التقليدية للزراعة من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تدقيق اتخاذ القرار وتعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الهادر، حيث يتم تنفيذ المشروع في محافظة كفرالشيخ، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول يونيو 2020، وفق بيان الشركة.

وقالت المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية استخدام حلول الذكاء الصناعي لتعظيم استخدام الموارد في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أهمية استخدام تحليل بيانات المحاصيل والتربة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة للاستفادة من موارد المياه وتقليل نسب الهادر.

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قال هشام علي مدير القطاع العام لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط: "عملنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروع الذكاء الصناعي من أجل الزراعة يعكس مدى التزام مايكروسوفت الثابت بتمكين الشعب والشركات والحكومة في مصر لتحقيق المزيد من الانجازات"، وتابع "سيؤدي المشروع دورًا لا يقدر بثمن في دعم استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد".

وأضاف "تعتمد الاستراتيجية على تمكين أصحاب العمل من خلال تقديم رؤى أكثر دقة وتوفير أحدث المعلومات الخاصة بالمشهد الزراعي". وسلط الضوء على تحديات نقص المياه قائلاً "الخصائص والمعلومات المستمدة من التربة الزراعية ستساعد السلطات في تخصيص وتوزيع المياه على النحو الذي يحقق أفضل النتائج لمعالجة مشاكل نقص المياه.

ويعد مشروع مايكروسوفت من أجل الزراعة جزءًا من مبادرة الذكاء الصناعي من أجل الخير، وهي مبادرة عالمية تهدف الى دعم المؤسسات في جميع أنحاء العالم عن طريق تطبيق تقنيات الذكاء الصناعي للتغلب على التحديات البيئية، وتمكينها من تحقيق أقصى استفادة من القوة الكاملة للحوسبة السحابية.