شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرسن: نقل جلسات الدستورية إلى دمشق شأن يخص السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال بيدرسن، على هامش مشاركته فى الجولة الـ14 من المباحثات بـ"صيغة أستانا" فى العاصمة الكازاخية نور سلطان حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن مسألة نقل جلسات صياغة الدستور يعتبر شأنا يخص السوريين فقط. Advertisements وقد طالب رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدرى جميل، بنقل أعمال اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق، مع استمرار عملها تحت رعاية الأمم المتحدة.

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