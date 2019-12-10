شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء القطرى يحضر قمة مجلس التعاون الخليجى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفد قطر رئيس مجلس وزرائها إلى قمة سنوية لدول مجلس التعاون الخليجى فى السعودية اليوم الثلاثاء، وذلك فى أقوى إشارة حتى الآن على تقدم محتمل فى سبيل حل الخلاف الخليجي المستمر منذ عامين ونصف العام. وسيكون رئيس مجلس الوزراء القطرى الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني أكبر مسؤول قطري يحضر اجتماع زعماء الخليج منذ مشاركة أمير قطر فى قمة عقدت بالكويت عام 2017 وأوفدت الرياض وحلفاؤها مسؤولين صغارا للمشاركة فيها.

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