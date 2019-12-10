حاكم الشارقة يفتتح غدا فرع الأكاديمية العربية للعلوم بخورفكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة غدا الأربعاء مقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة خورفكان رسمياً والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية .

تبدأ مراسم الاحتفال باستعراض حرس الشرف لطلبة الدفعة الأولى بكلية النقل البحري والتكنولوجيا، قبل قص شريط الافتتاح التقليدي.

ويتبع ذلك جولة تفقدية في أروقة الأكاديمية التي تحتوي على 19 مبنى إداريا وتعليميا وجولة تفقدية بالمعامل وقاعات المحاضرات .

ويتضمن حفل الافتتاح استعراض حرس الشرف، وعرضا طلابيا عن الإشارات البحرية، ومراسم تسليم القيادة من طلبة المقر الرئيسى في مصر، إلى طلبة فرع خورفكان، علاوة على عرض ضوئي بالليزر على الواجهة الخارجية لمبنى رئاسة الأكاديمية.

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