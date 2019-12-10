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الاحتلال الإسرائيلى يسلم محافظ القدس قرارا يمنعه من العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلى، محافظ القدس عدنان غيث، قرارا صادرا عما يسمى وزير الأمن الداخلى جلعاد إردان، يقضى بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 شهور.

وقالت مصادر فلسطينية إن القرار شمل منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.

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وكانت مخابرات الاحتلال قد اقتحمت منزل المحافظ غيث فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعته للتحقيق فى معتقل "المسكوبية".

 

 

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