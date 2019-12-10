شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش العراقى للمحتجين: القوات الأمنية متواجدة لحمايتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس أركان الجيش العراقى عثمان الغانمى اليوم الثلاثاء، أن التظاهرات التى خرج بها أبناء الشعب فى معظم المحافظات أعادت صورة تحقيق النصر الكبير على تنظيم "داعش" الإرهابى، مشيرا إلى أن الجيش والقوات الأمنية متواجدة لحماية المتظاهرين لحين تحقيق مطالبهم المشروعة".

وقال الغانمي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "تمر علينا هذه الأيام مناسبة عزيزة وكبيرة ألا وهي ذكرى يوم النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي التي أنجزنا فيها المهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا بصمود شعبنا وبسالة قواتنا، وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصرا تاريخيا يفتخر به جميع العراقيين على مر الأجيال".

وأضاف "لا أريد أن أتحدث عن البطولات والصولات التي أصبحت معروفة وراسخة لدى أذهان العراقيين والعالم قدر الحديث عن الصورة الناصعة والمشرقة التي اكتسبها الجيش خلال معارك التحرير وتعامله بمهنية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، واليوم نقطف ثمار هذا الحب والعلاقة الوطيدة والثقة التي زرعها أبطال الجيش العراقي في نفوس العراقيين بكافة أطيافهم"، مشيرا إلى أنه في كل شبر وزاوية ومناسبة نرى المواطن العراقي يشيد بدور الجيش المهني في التعامل مع الأحداث والتحديات التي تواجهها البلاد ليكون صمام الأمان وسور الوطن المنيع ودرعه الحصين وضامن وحدته وحامي شعبه".

وتابع "عندما نرى اليوم هذا التلاحم الكبير بين المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة وإخوانهم من الجيش العراقي الذين يقدمون لهم الحماية دون حملهم للسلاح وهذا نابع من ثقة المواطن والتعاون معهم لتفويت الفرصة وقطع الطريق أمام من يحرض على العنف والحرق للممتلكات الخاصة والعامة"، مخاطبا المتظاهرين بالقول "جيشكم وقواتكم الأمنية متواجدة لحمايتكم لحين تحقيق مطالبكم المشروعة التي كفلها لكم الدستور".