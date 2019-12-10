عاهل الأردن يتوجه إلى أذربيجان لبحث التطورات الإقليمية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

غادر عاهل الأردن الملك عبد الله البلاد، متوجهاً إلى أذربيجان، في زيارة عمل رسمية، يلتقي خلالها الرئيس إلهام علييف.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، فإن الملك عبد الله سيبحث مع علييف خلال الزيارة، التي لم يحدد مدتها، العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، والتطورات الإقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.