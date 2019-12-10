الأمير تميم يكلّف رئيس الوزراء بترؤس وفد قطر في القمة الخليجية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

يقود رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وفد بلاده إلى القمة الخليجية المزمع عقدها الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كلّف رئيس الوزراء، بترؤس وفد الدوحة في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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ويأتي ذلك تأكيداً لما قالته مصادر دبلوماسية عربية واسعة الاطلاع للأناضول، الإثنين، إن احتمالات حضور أمير قطر الجلسة الرئيسية للقمة الخليجية الثلاثاء بالرياض "باتت ضعيفة".

وفي 3 ديسمبر الجاري، تلقَّى الشيخ تميم بن حمد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة، عن طريق عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.