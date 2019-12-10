شباب حزب مغربي يدعو إلى محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب بغزة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

دعا شباب حزب الاستقلال المغربي (معارض)، الإثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم.

جاء ذلك في رسالة وجهها عثمان الطرمونية، الكاتب العام (رئيس) لشبيبة حزب الاستقلال، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتسلمها السفير الفلسطيني بالمغرب، جمال الشوبكي.

وأدانت الرسالة، اطلعت الخليج 365 على نسخة منها، "الهجوم البربري والغاشم لقوى الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى قيادته المقاومة".

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ودعت جامعة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة لمناصرة فلسطين "فعليًا".

وناشدت المجتمع المدني العربي والدولي العمل على مواجهة "المخططات الصهونية المتتالية ضد قضية شعب أعزل".

وإضافة إلى الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، تحاصر إسرائيل غزة منذ نحو 13 عامًا، ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع البالغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.