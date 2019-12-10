الحكومة الفلسطينية ترحب باستئناف هولندا مساهمتها للأونروا‎

أيسر العيس/ الخليج 365

رحّب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الإثنين، بقرار الحكومة الهولندية استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغل اللاجئين "أونروا".

واعتبر اشتية، في بيان، أن "استئناف هذا الدعم سيساهم في تقليل آثار العجز الذي تركه وقف الدعم الأمريكي، ضمن مجموعة من الإجراءات العدائية التي اتخذتها إدارة ترامب تجاه الحقوق الفلسطينية".

وأشاد اشتية، "بحالة الإجماع الدولي على أهمية دعم الأونروا والحفاظ عليها، الذي انعكس مؤخرا بتجديد الأمم المتحدة تفويض عمل الوكالة بأغلبية ساحقة، في وجه المحاولات لإنهاء قضية اللاجئين".



وتابع: "الدعم الدولي المسؤول للوكالة، ساهم بأن يعيش اللاجئ الفلسطيني حياة كريمة، في ظل غياب حل عادل لقضية اللاجئين".

Advertisements

وفي وقت سابق الإثنين، قالت الوكالة الأممية، إنها أُبلغت من قبل هولنا بقرارها استئناف التمويل للوكالة، بعد أن علقته أواخر يوليو/تموز الماضي، نتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة بشأن قضايا تتعلق بالإدارة في الأونروا.‎

وتبلغ مساهمة هولندا (رابع مانح لأونروا بين الدول الأوروبية)، 13 مليون يورو (نحو 14.35 مليون دولار).

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.