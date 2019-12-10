قناة إسرائيلية: حاخام إسرائيل سابقًا التقى ملك البحرين في المنامة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

ذكرت قناة تلفزيونية إسرائيلية، أن الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقًا، شلومو عمار، التقى ملك البحرين، حمد بن عيسى، في المنامة الإثنين.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الدولة الخليجية.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) إن "عمار"، شارك في مؤتمر لرجال الدين بالعاصمة البحرينية، بحضور رجال دين من دول، بينها الكويت ولبنان ومصر والأردن.

وأضافت أنه التقى شخصيات دينية من دول عربية وأخرى غير عربية في منطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

وقال الحاخام، خلال المؤتمر، إن "شعوب الشرق الأوسط تريد السلام مع إسرائيل، وعلى القيادة أن تعزز ذلك دون خوف"، وفق القناة.

وأعرب عن أمله أن يتمكن مواطنو إسرائيل من زيارة البحرين والعكس، ودعا قادة الشرق الأوسط إلى الدفع نحو السلام مع إسرائيل.

فيما قال ملك البحرين في المؤتمر إن "بركة السلام من القدس ستؤدي إلى علاقات قوية مع إسرائيل"، بحسب القناة.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية في دول عربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.