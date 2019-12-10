ليبيا.. انفجار مفخخة وسط مدينة الزاوية غربي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت مديرية الأمن الوطني الليبية، صباح الثلاثاء، انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الزاوية، غربي العاصمة طرابلس.

وقالت المديرية في بيان، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن الانفجار نتج عنه أضرار مادية لحقت بالمحال التجارية والمنازل المجاورة. Advertisements وأضافت أن الانفجار تسبب بإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع (دون ذكر مزيد من التفاصيل).

وأدانت المديرية هذه التفجيرات واتهمت منفذيها بالعمل على "زعزعة الأمن والأمان بالمدينة".

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الساعة السباعة صباحًا بتوقيت غرينتش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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