إصابة عمال فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

طولكرم (الضفة) / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيب عدد من العمال الفلسطينيين، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن مواجهات وصفتها بالقوية، اندلعت بين عمال فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية بالقرب من بلدة "باقة الغربية" شمال مدينة طولكرم.



وأشار البيان إلى وقوع عدد (لم يحدده) من الإصابات؛ بينهم مصاب بالرصاص الحي في القدم تم نقله إلى المستشفى.



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وقال شهود عيان، للأناضول، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اطلقت النار تجاه عمال حاولوا اجتياز السياج الفاصل بين محافظة طولكرم وإسرائيل.



وأضاف الشهود إن عددا من العمال أصيبوا بجراح وبحالات اختناق.



وتجبر الظروف الاقتصادية الصعبة، عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة الغربية، على العمل في إسرائيل، فيما تمنع الأخيرة الفلسطينيين من العمل بدون الحصول على تصاريح خاصة.



وتفرض إسرائيل شروطا صعبة على منح العمال تصاريح للعمل، وهو ما يضطر الكثير من العمال للدخول إلى إسرائيل بطرق غير رسمية، بحثا عن فرص.

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