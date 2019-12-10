حساب المواطن يعلن إيداع الدفعة الـ 25

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج حساب المواطن قبل قليل، عن بدء إيداع الدعم المُخصص لشھر ديسمبر في الحسابات البنكیة للمستفیدين من البرنامج. وبّين البرنامج أن إيداع الدعم للدفعة الـ25 للمستفیدين المُكتملة طلباتھم سيستمر حتى نھاية الیوم (الثلاثاء).

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