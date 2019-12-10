ألمانيا تطالب إيران بالتراجع عن انتهاكها للاتفاق النووي (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يتعين على إيران التراجع عن أنشطتها النووية الأخيرة

Advertisements يجب على إيران التراجع بصورة كاملة عن انتهاكاتها للاتفاق النووى إيران تجاوزت فى الفترة الأخيرة نسبة مخزون اليورانيوم بدأت إيران فى تخصيب اليورانيوم على مستوى نقاء يتجاوز المسموح به الاتفاق النووى مع إيران قد بدأ ينهار منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضى

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