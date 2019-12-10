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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تطالب إيران بالتراجع عن انتهاكها للاتفاق النووي (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يتعين على إيران التراجع عن أنشطتها النووية الأخيرة
يجب على إيران التراجع بصورة كاملة عن انتهاكاتها للاتفاق النووى
إيران تجاوزت فى الفترة الأخيرة نسبة مخزون اليورانيوم
بدأت إيران فى تخصيب اليورانيوم على مستوى نقاء يتجاوز المسموح به
الاتفاق النووى مع إيران قد بدأ ينهار منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضى
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