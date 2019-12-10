شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كتاب يفضح مخطط الإخوان للتوغل في أوروبا (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أوضح كتاب جديدة العديد من الحقائق حول جماعة الإخوان المسلمين، وجاء الكتاب تحت اسم "المشروع .. استراتيجية الغزو وتسلل الإخوان في فرنسا وحول العالم".

ويفضح الكاتب الفرنسي ألكسندر ديل فال والصحفي إيمانويل رضوي مخطط الجماعة للانتشار بكافة أنحاء العالم وطريقة عمل التنظيم، وكذلك طموحهم المستقبلية.

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