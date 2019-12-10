شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة من الوصفات الطبيعة لتعالجي التهاب المفاصل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تعاني من التهاب المفاصل وتريد علاج التهاب المفاصل بشكل طبيعي ؟ تحدث الآم التهابات المفاصل في منطقة التقاء العظام مثل الركبتين، الأصابع، المرفقين، والمعصمين والكتفين، ويرافق الألم التورم والحساسية اتجاه أي حركة خاطئة. التهاب المفاصل يجعل الحركة صعبة للغاية، وتورم العضلات يسبب المزيد من العدوى والألم.



هناك أربعة أنواع من التهاب المفاصل وهناك العديد من الأدوية متوافرة لعلاجه في الأسواق، ولكنها أغلبها عبارة عن مواد كيمائية فقط، العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد في تقليل المشكلة، والزنجبيل أثبت فعالية في تقليل الألم والعدوى واحساس عدم الراحة الناتج عن التهاب المفاصل.

هل يستطيع الزنجبيل أن علاج التهاب المفاصل؟

الزنجبيل يتم استخدامه منذ عقود في صناعة العديد من الأدوية، فله العديد من الفوائد الصحية ويدخل كذلك في العلاجات المنزلية لعدة أمراض ومنها التهاب المفاصل.

جذور الزنجبيل غنية بمضادات العدوى، التي تساعد على علاج العدوى والتهاب المفاصل.

الزيت والمغذيات الموجودة في الزنجبيل تسكن من الآم التهاب المفاصل، والتورم والعدوى.

اثبتت الدراسات ان الحصول على جرعات يومية من الزنجبيل يساعد في تقليل التهاب المفاصل.

زيت الزنجبيل يمكن تطبيقه على الأماكن المصابة للمساعدة في تسكين الألم.

كيف تستخدم الزنجبيل في علاج التهاب المفاصل؟

الطريقة الأولى – الزنجبيل الطازج

قطع الزنجبيل الطازج واطحنه.

تناول نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل كل يوم للتخفيف من ألم التهاب المفاصل.

الطريقة الثانية: عصير الزنجبيل الطازج والعسل

أضف نصف ملعقة صغيرة من العسل، مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل.

امزج المكونات وتناولها بصورة يومية، حتى تحفز الجهاز المناعي وتقلل من ألم التهاب المفاصل.

الطريقة الثالثة: الزنجبيل الطازج في الوصفات

طريقة أخرى لإدخال الزنجبيل في نظامك الغذائي هو صنع وصفات تتضمنه، وهو سيجعل اطباقك أشهى، وكذلك ذات قيمة صحية عالية، وتحارب التهاب المفاصل.

الخضروات المطبوخة مع الزنجبيل المقطع طريقة رائحة لتناول الزنجبيل بصورة يومية، فقط ضع القليل من الزنجبيل المبشور على الخضروات واطبخها حتى تمتزج فوائد الخضروات الزنجبيل معاً.

يمكن كذلك إضافة الزنجبيل مع الحساء، والكوكيز، الخبز، والحلويات.

الطريقة الرابعة: بودرة الزنجبيل

أضف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل على كوب من الماء وقلبه جيداً.

اشرب هذا الماء مرة في اليوم ليقلل من ألم المفاصل.

استمر في تناول هذه المزيج لعدة أيام حتى يزول الألم.

الطريقة الخامسة: شاي الزنجبيل الطازج

ضع كوب ونصف من الماء في اناء على النار.

أضف مقدار عقلة صباع من الزنجبيل المبشور.

اترك الماء حتى يغلي ثم خفف الحرارة.

أضف ملعقة صغيرة من الشاي واتركها لمدة دقيقتين.

اغلق النار، وغطي الاناء واتركه لمدة دقيقة.

صفي المشروب وضعه في كوب مع ملعقة صغيرة من العسل.

اشرب هذا المشروب يومياً ليقلل من التهاب المفاصل والتورم والألم.

لا ترمي أوراق الشاي بعد انتهائك من صنعه، بل طبقه على الأماكن المؤلمة، ليقلل من التورم.

ملاحظة: يمكنك عدم وضع الشاي وتناول مغلي الزنجبيل فقط، وذلك بصورة يومية ما سيساعد على زيادة سرعة الدورة الدموية، ويدفئك، ويحارب الألم والتورم الناتج عن التهاب المفاصل.

الطريقة السادسة: شاي الزنجبيل والقرفة

اتبع نفس الخطوات السابقة التي صنعت بها الشاي الزنجبيل، لكن أضف قطعة من القرفة الطازجة مع الزنجبيل.

كل من الزنجبيل والقرفة تساعد على علاج التهاب المفاصل.

الطريقة السابعة: مشروب الزنجبيل المنعش

في كوب من الماء أضف مقدار عقلة أصبع من الزنجبيل الطازج المبشور.

ضع عصير نصف ليمون على الماء، وملعقة صغيرة من الملح الأسود.

ضع مكعبات الثلج وأشربه مثلج.

هذا المشروب المنعش سيقلل من التهاب المفاصل.

الطريقة الثامنة: التدليك بزيت الزنجبيل

امزج ثلاث نقاط من زيت الزنجبيل مع ملعقتين كبيرين من زيت الزيتون الدافئ.

تأكد من درجة دفئ الزيت قبل استخدامه.

طبق الزيت على الأماكن المصابة ودلكها برقة حتى يذهب الألم والتورم.

الطريقة التاسعة: زيت الزنجبيل المصنوع في المنزل

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سخن كوب من زيت الزنجبيل النقي حتى تصبح غير قادر على لمسه.

اترك الزيت حتى يصبح في درجة هواء الغرفة.

قشر قطعة كبيرة من الزنجبيل واغسلها بالماء.

نشف الزنجبيل جيداً.

قطع الزنجبيل لشراء رفيعة، واضفها على الزيت.

قلب المكونات بملعقة نظيفة جافة، واقفل الوعاء.

خزنه في مكان مظلم لخمسة أسابيع حتى تتحلل قطع الزنجبيل مع الزيت.

قلب الوعاء كل يوم.

بعد المدة المطلوبة ازل قطع الزنجبيل من الزيت.

استخدم هذه الزيت في تدليك الأماكن المصابة بالتهاب المفاصل.

استخدم الزيت الدافئ لنتائج أفضل.

الطريقة العاشرة: منقوع الملح والزنجبيل

أضف نصف كوب من الماء لوعاء على النار مع قطعة متوسطة من الزنجبيل المبشور.

اترك الماء ليغلي بضعة دقائق.

ضع الماء في حوض الاستحمام مع الماء العادي حتى تصبح درجة حرارة الماء محتملة.

أضف ملعقة كبيرة من الملح.

ضع يديك وقدميك في الماء الدافئ لمدة عشرون دقيقة لتحسين تدفق الدماء في جسمك والتخلص من الآم التهاب المفاصل.

ملاحظة: يمكنك إضافة 10 نقاط من زيت الزنجبيل على الماء الدافئ بدلاً من غلي الزنجبيل.

الطريقة الحادية عشر: زيت الزنجبيل والكركم

الوسيلة الأولى:

سخن ملعقة كبيرة من زيت الزنجبيل المصنوع في المنزل، ثم امزجه مع نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

والزيت لازال دافئاً طبقه على الأماكن المصابة بالتهاب المفاصل ودلك برفق.

استخدم بعد ذلك الكمادات الساخنة.

طبق هذه الطريقة مرتين في اليوم للتخلص من التورم والألم.

الوسيلة الثانية:

سخن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون حتى تصبح دافئة.

أضف نقطة من زيت الزنجبيل النقي ونصف ملعقة صغيرة من الكركم.

امزج المكونات ثم طبقها على المنطقة المصابة.

دلك المطقة لبضعة دقائق مع الكمادات الساخنة.

كرر هذا العلاج مرتين في اليوم.

ملاحظة: استخدم الكركم في الطهي حيث يحتوي على العديد من المكونات التي تساعد على تقليل الألم والتورم نتيجة التهاب المفاصل.

الطريقة الثانية عشر: زيت الزنجبيل وزيت المستردة

أضف نقطتين من زيت الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من زيت المستردة الدافئ.

دلك المناطق المصابة بالتهاب المفاصل بالزيت واستخدم الكمادات الدافئة كذلك لتقليل الألم والتورم.

اتبع هذه الطريقة مرتين في اليوم.

ملحوظة: استخدم زيت المستردة في الطهي حيث يحتوي على الأوميجا ثري والمغنسيوم والسلينيوم ولهم تأثير كبير في علاج التهاب المفاصل.

الطريقة الثالثة عشر: كمادات شاي الزنجبيل

اصنع شاي الزنجبيل والقرفة كما تم ذكره بالسابق.

لا تضف العسل.

عندما يكون المزيج دافئ ضع قطعة من القماش القطني.

ضع الكمادة الدافئة على الأماكن المصابة.

كرر هذه العلاج بضعة مرات.

يمكن كذلك وضع أوراق الشاي الدافئة ككمادة على المناطق المصابة.

الطريقة الرابعة عشر: مرهم زيت الزنجبيل

امزج نقطتين من زيت الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

أضف نصف ملعقة صغيرة من شمع عسل النحل.

ضع المزيج السابق مع القليل من الماء.

سخن الماء حتى يذوب الشمع

ضع المزيج السابق في زجاجة صغيرة.

طبقه على الأماكن المصابة.

الطريقة الخامسة عشر: دهن الزنجبيل

ضع أربعة ملاعق كبيرة من الزنجبيل المقطع لشرائح رفيعة في وعاء زجاجي مع كمية كافية من الكحول لتغطيته.

اغلق الوعاء جيداً وخزنه في مكان بارد ومظلم لمدة شهر مع رجه مرة يومياً.

ازل قطع الزنجبيل الباقية واستخدم السائل على الماكن المصابة لتقليل التهاب المفاصل.