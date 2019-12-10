كيف توقف نزيف الأنف بسرعة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا شكّ أنّ نزيف الأنف حالة شائعة يعرفها النساء والرجال على السواء وذلك من كافّة الفئات العمريّة. لذلك، وخصوصاً في أيّام الصيف بعد التعرّض المطوّل للشمس، لا يستغني الأمر أن تكوني عُرضةً لهذا النوع من النزيف! فتحضّري جيّداً، لأنّه ومهما إختلفت أسبابه، التي غالباً ما تكون ناجمة عن جرح بسيط في الشرايين الصغيرة داخل الأنف، تبقى النتيجة وطريقة العلاج واحدة، تتلخّص بالخطوات التالية:



- قبل التفكير بأيّ شيء، قومي بتطبيق محرمة أو منديل على فتحتي الأنف، وذلك لإستيعاب النزيف والتركيز على الخطوات اللاحقة دون تلطيخ نفسكِ.

- بعدها، قومي بالضغط بالإبهام والسبابة على حدود العظمة العليا للأنف، المرجّحة أن تكون منطقة النزيف، وذلك لتحاشي خسارة الدم مطوّلاً.

- من المهمّ جداً ألّا تقومي بالنفث من أنفكِ لإخراج الدم، لأنّ ذلك يزيد النزيف سوءاً.

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- اجلسي على كرسي وإنحني إلى الأمام لمنع إبتلاع الدم، الأمر الذي قد يؤديّ إلى الغثيان والتقيؤ.

- أكملي بالضغط على أنفكِ لمدّة 10 دقائق، ثمّ أفلتي لمعرفة إن كان النزيف قد توقّف، أعيدي الكرّة في حال ما زال الدم جارياً.

- تستطيعين تطبيق رقعة باردة أو كيساً من الثلج على أعلى الأنف في حال لم تنفع طريقة الضغط.

- إن استمرّ النزيف أكثر من 20 دقيقة، أو أنّ خروج الدم نجم عن إصابة معيّنة في الرأس أو الأنف، لا بدّ من مراجعة طبيّة فوريّة.