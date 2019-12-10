للخيار فوائد صحية كثيرة ومتنوعة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

للخيار فوائد صحية كثيرة ومتنوعة، تُغني حياتك الصحية وتحمي جسمك فضلاً بالطبع عن مذاقه الطيب، خصوصاً عند وضعه في مختلف أنواع السلطات، إلاّ أن للخيار، استعمالات وفوائد أخرى، تتعدّى المطبخ والمأكولات ليشكل بدوره أداة قد تسهل لك حياتك اليومية، بشكل أو بآخر، ومن هذه الاستخدامات:



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1- ملّمع للمرايا: فالخيار يمكن أن ينظّف المرايا في منزلك ويلمّعها. وكل ما عليك فعله هو فرك المرايا في منزلك، من دون اللجوء إلى أي من أدوات التنظيف التقليدية، فتصبح مرآتك نظيفة وجديدة وتلمع.

2- ملمع للاحذية: إن كنت تعاني من مشكلة في تنظيف الاحذية وتلميع التي لديك وأنت محتار في أي من أدوات التنظيف أو المساحيق التي يجب استعمالها للتخلّص من هذه المشكلة، فيمكنك اللجوء الى الخيار، الذي سيعيد اللمعان الى الحذاء الذي تريدين تنظيفه.

3- يخلّصك من رائحة الفم الكريهة: لست مضطرة بعد اليوم أن تأخذ معجون الاسنان والفرشاة الى أي مكان تقصديه، فالبديل متوافر من خلال استعمال الخيار الذي يسمح بالتخلّص من رائحة الفم الكريهة.