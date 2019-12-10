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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إليكم الأسباب.. "واتس أب" يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة "واتس اب" أن تطبيق المراسلة سيتوقف عن العمل على هواتف "ويندوز" الذكية نهاية هذا الشهر، حيث لن يكون التطبيق متاحا اعتبارا من 31 ديسمبر، وفقا لما جاء في موقع "ذا صن" البريطاني.
وكانت الشركة قد أعلنت أن التطبيق لن يكون متاحا في متجر "مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2019.
ويشمل الإجراء أجهزة أخرى إلى جانب أجهزة "ويندوز"، منها أجهزة آي فون وبعض الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" العام القادم.
حيث سيتوقف "واتس اب" عن العمل اعتبارا من 1 فبراير 2020 على أجهزة المحمول بإصدارات أندرويد 2.3.7، بالإضافة إلى أجهزة آي فون على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم.
وقررت شركة "مايكروسوفت" إنهاء دعم برامج هاتف "ويندوز" بسبب نقص تغلغل السوق فيما فشل في شد انتباه مطوري التطبيقات.
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