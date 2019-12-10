لهذه الأسباب.. إحذر الإستحمام بالماء الساخن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكثير منا ما يفضل دائما الإستحمام بالماء الساخن وخصوصا في فصل الشتاء بسبب قسوة الجو وبرودته، وغالبا ما يتم إقفال صنبور الماء البارد طوال فترة الشتاء، حيث يلجأ الناس إلى الشعور بالدفء طوال الوقت حتى أثناء الإستحمام، لكن ما لا يهتم به الكثيرون هو أن الماء الساخن له أضرار كبيرة على الجسم عند الإستحمام به لفترات طويلة.



يؤدى تعرض الجسم للماء الساخن أثناء الإستحمام إلى تفتيح مسام بشرة الجلد، مما يسمح للشوائب والمواد الغير صحية الموجودة داخل تركيب المياه، بالدخول إلى الجسم وقد تؤثر على وظائف عمل أنسجة الجلد والبشرة،

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أيضا يتسبب الماء الساخن فى إصابة البشرة بالجفاف وخصوصا فى فصل الشتاء حيث تظهر تشققات فى الجلد وبالأخص فى المناطق الحساسة ذو طبقات الجلد الرقيقه مثل الشفتين والأنف والخدين.

وعلى عكس الإستحمام بالماء البارد الذى يعطى الجسم نشاطا وحيوية وشعور بالإنتعاش، فإن الإستحمام بالماء الساخن يعطى الجسم شعورا بالخمول والكسل وعدم الرغبة فى الحركة وذلك بسبب درجة حرارة الجسم التى تكون أعلى من درجة حرارة الوسط المحيط البارد.

وبالإضافة إلى إحتمالية الإصابة بهبوط ضغط الدم المفاجىء أثناء الإستحمام بالماء الساخن فى الشتاء، ولذلك بسبب تغير درجة حرارة الجسم بشكل مفاجىء، فإن إحتمالية الإصابة بنزلات البرد تكون كبيرة أثناء الخروج في الهواء الطلق بعد الإستحمام بماء ساخن.