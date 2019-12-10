شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعشاب ورياضات تساعدنا على تطويل القامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من صفات الجمال للإناث والذكور طول القامة، والمعروف أنّ طول القامة عامل وراثي، ولكن هناك أعشاب ورياضات تساعدنا على تطويل القامة، وسوف نذكر لكم طريقة تطويل القامة.



- خصّص لنفسك ساعةً واحدة للسباحة كل يوم؛ هذا نشاط مفيد جدّاً لنمو العظام؛ لأنّه عن طريق ممارسة السباحة فإنّ الضغط الواقع على المفاصل والناتج عن الجاذبية الأرضية يخفّ بشكل كبير، وبتخفيف الضغط عن العظام فإنّها تطول بحريّة أكبر.

- يثبت صحة هذه النظريّة دراسة ظاهرة طول قامة السباحين العالميين الذين عادةً يزيد طولهم عن المترين.

- الزم رياضات القفز (كرة السلة، وكرة الطائرة)؛ ففي القفز أثرٌ كبير على زيادة نموّ العظام، لكن لا تُجهد نفسك، وإنّما عليك بالقليل الدائم، (20 دقيقة يوميا).

- التدلّي من قضيب عمودي يساعد على شدّ العمود الفقري: امسك بقضيب مثبت بارتفاع مترين، وتدلّى وأنت تمسك القضيب؛ حيث إنّ ذلك مفيد لنسبة معيّنة؛ حيث قد يزداد طولك بمقدار (2 سم ونصف) كلّ ثلاثة أشهر، العيب في هذا التمرين أنّ عضلات الذّراعين تصبح بعد فترة صلبة قوية، لكن الآن يمكن الحصول على نفس النتيجة باستعمال جهاز الميسونا. النوم ساعات كافية ليلاً؛ أي ما يعادل سبع ساعات.

- لا تقصّر في شرب الكميّة الطبيعيّة من الماء، وهي لترين يوميّاً.

نصائح عامة

- لا تيأسوا إن كان الوالدان قصيرين؛ حيث إنّ طول القامة يتأثّر بالبيئة المحيطة بالشخص، ونمط حياته أكثر من تأثير الجينات المورثة، الدليل على صحة ذلك ما نراه اليوم من أب وأم قصيرين يرافقهما ابنهما الشاب الباسق (أي شاب بائن الطول)، واذهبوا إلى الأماكن العامة.

- احذروا من أثر أعداء النجاح ممن يسخَرون منكم أو يسفّهوكم أن يثبّطوكم؛ فالرضوخ لهذا يقتل العزيمة؛ حقّاً إن النجاح لا يأتي إلا بعد أن يجتاز المرء الحواجز، اصبروا على ما يقولون عنكم لأنهم سيصمتون حينما يقابلوكم، وقد منّ الله عليكم بزيادة طول القامة.

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- من المهم ألا تتعجّلوا في النتائج؛ فعادةً لا يظهر الفرق على كثير من الممارسين فوراً، إنّما سر النجاح يكمن في استمراركم على ممارسة التمارين يوميّاً لمدة ستة أشهر قبل أن تلاحظوا زيادة الطول بشكل ملحوظ.

- ننصح كلّ الراغبين بزيادة طولهم أن يلتحقوا بنادٍ رياضيّ؛ فهذا يوفّر الدعم المعنوي.

- حينما ينعم الله على أحدكم بزيادة طول القامة فاحذروا أن يصيبكم الشيطان بالغرور أو بالتكبّر فهذا بداية الهلاك.

وصفات لتطويل القامة بالأعشاب

- شرب كوبٍ كبير من حليب الإبل المذاب مع فصّين من الثوم مفرومين صباحاً ومساءً.

- استعمال شوربة البصل بنخاع العظام (خاصة عظام الإبل).

- طحن نوى التمر بعد تحميصه مع حبة البركة، وشربه مع حليب الإبل مرّتين يوميّاً.

- يؤكل الفجل مع وجبات الطعام؛ فهو نافعٌ جدً.

- تناول شاي عشبة ذنب الخيل بعد غليه لمدّة ثلاث ساعات، ثمّ إضافة ملعقة سكّر إليه.

- هرس ثمار الأفوكادو مع الزبادي، أو خلطها مع اللبن وتُشرب.

- ممارسة السباحة ورياضة القفز يوميّاً نصف ساعة على الأقل.

ويمكن زيادة الطول عن طريق العمليّات الجراحيّة؛ حيث إنّ هناك عمليّة واحدة في مجال زيادة الطول واسمها (إليزاروف)، وهي عبارة عن جهاز يُركّب في العظم، ويزيد الطول بين 4 إلى 12 سم.