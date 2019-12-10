السجن 8 سنوات لأردني خطط لهجوم على سفارة إسرائيل في عمّان‎

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بالسجن 8 سنوات، على مواطن أردني أدانته بجرم التخطيط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2018.

وبموجب قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، حكمت المحكمة على خالد أبوريا (33 عاما) بالسجن 8 سنوات.

وفي التفاصيل، فإن أبوريا بدأ في شهر حزيران 2018 على إثر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والأحداث الدائرة في غزة، بإعداد خطة لتنفيذ هجوم على السفارة الإسرائيلية في الأردن، باستخدام سلاح ناري، لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين.

وحسب لائحة الاتهام، فقد قام أبوريا باستفتاء عدد من رجال الدين حول جواز تنفيذه الاعتداء، إلا أن القوات الأمنية ألقت القبض عليه في يوليو 2018، ما حال دون تنفيذ تهديداته.

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مقدم من سكاي نيوز عربية

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المصدر: عمون