"الخارجية العراقية" تستدعي سفراء 4 دول أوروبية

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم، استدعاء 3 وزراء أوروبيين والسفير الكندي في العراق على خلفية بيان مشترك أصدروه، أمس، ومواقف بخصوص الاحتجاجات حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وذكر الصحاف، في بيان صحفي: "استدعت وزارة الخارجيّة برونو اوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني مُجتمِعين، كما استدعت السفير الكندي، والتقى بهم السفير عبدالكريم هاشم الوكيل الأقدم للوزارة على خلفيّة البيان المشترك الذي أصدرته هذه السفارات".
وأضاف أن الوكيل أكد بأن العراق يقيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، ومواجهة المخاطر المشترَكة وعلى هذا المبدأ أشاد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم مراعياً عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحفظ سيادتها.
وأشار إلى أن الخارجية أعربت عن رفضها لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين تمثل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي للعراق، ومخالفة واضحة للمادة أولا من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول.
وتابع الصحاف بأن مهمة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مشترَكة من دون التدخُّل في شؤونه الداخلية،مشددا على أنه إذا كان ثمة حاجة لإصدار بيان بشأن يخص العراق ينبغي التنسيق مع وزارة الخارجية، وهو معمول به من قِبَل البعثات الأخرى المعتمدة لدينا.
شاهد الفيديو: العراق.. احتجاجات مستمرة واغتيالات تتصاعد
مقدم من Sky News Arabia
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.