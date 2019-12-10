باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي سيدعو لتشكيل حكومة لبنانية ذات مصداقية

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أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، يحثّ بيروت على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الإنترنت: «ينبغي أن يمكّن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني».
ونهاية الأسبوع الماضي، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري رسائل إلى عدد من الدول «الشقيقة والصديقة»، طالبا مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة المعيشية والسياسية التي تمر بها وفجّرت احتجاجات شعبية عارمة.
شاهد الفيديو: أزمة لبنان الحكومية.. عودة إلى المربع الأول
مقدم من Sky News Arabia
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.