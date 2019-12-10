باريس تستضيف "مؤتمر لبنان" غدا وتأجيل مشاورات رئاسة الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن باريس ستستضيف مؤتمراً دولياً بشأن لبنان، بعد غد، وقالت إن المؤتمر سيشهد دعوة المجتمع الدولى لتشكيل حكومة فاعلة وذات مصداقية، مؤكدة أن هدف المؤتمر هو الدفع باتجاه حكومة جديدة لتحسين الوضع الاقتصادى.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، يان كوبيتش، بعد لقائه الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن اجتماع «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» إشارة قوية لالتزام المجموعة بالعمل مع لبنان، فيما أعلن «عون» تأجيل المشاورات مع نواب البرلمان بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة لمدة أسبوع، مؤكداً أن القرار بناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، ويهدف لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات.

وأكدت الصحف اللبنانية، اليوم، أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى هو المرشح الأوحد لرئاسة الحكومة الجديدة المرتقبة، بعد انسحاب رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب من السباق.

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وفى العراق الذى يشهد أيضاً احتجاجات قوية، أعلنت حكومة تصريف الأعمال فى العراق تعطيل الدوام الرسمى، غدا، احتفالاً بذكرى «يوم النصر على تنظيم داعش وتحرير مدينة الموصل».

واغتيل الناشط العراقى البارز فاهم الطائى (53 عاماً) برصاص مجهولين فى وقت متأخر أمس، فى كربلاء، أثناء عودته لمنزله من تظاهرات مناهضة للحكومة، بحسب ما قاله أحد جيرانه لوكالة فرانس برس.

بغداد تنفى دخول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى الأنبار

وأبدى سفراء الاتحاد الأوروبى لدى بغداد، اليوم، رغبتهم المستمرة فى دعم العراق باعتباره دولة ديمقراطية تمثل نموذجاً مهماً فى الشرق الأوسط، ونفت هيئة المنافذ الحدودية فى العراق، اليوم، دخول قوات أمريكية لمحافظة الأنبار، بعد أنباء عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد قادمة من الأردن. فيما أصيب 6 جنود بجروح فجر اليوم فى سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية قريبة من مطار بغداد الدولى.