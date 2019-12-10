دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تهكير الواي فاي: ماذا تعرف عنه وكيف تحمي نفسك منه؟

فهرس الصفحةأشهر برامج تهكير الواي فاي كيف يتم تهكير الواي فاي؟ كيف تعرف كلمة سر الشبكة المهكرة؟ كيف تحمي نفسك من تهكير الواي فاي الخاص بك؟ ما هي خاصية WPS في الراوتر وكيف يمكنك تعطيلها؟ يعد تهكير الواي فاي أو اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية أحد أكثر الموضوعات الشائكة في عالم التقنيات، فرغم أن القيام بهذا الأمر يعتبر جريمة جنائية، إلا أن هذا لم يمنع الكثيرين من تجربته، في الأغلب للاستفادة بشكل مجاني من شبكات الواي فاي القريبة. ومع وجود عشرات البرامج والتطبيقات المختلفة التي تُستخدم لاختراق شبكات الواي فاي، نستعرض معكم في هذا الموضوع أحد أشهر الطرق المستخدمة في تهكير الواي فاي، ليس بغرض تشجعيكم على استخدامها بشكل يسبب ضرراً للآخرين، حيث أن هذا يقع على مسؤوليتكم وحدكم، ولكن بغرض تعليمي هدفه توصيل الفكرة إليكم، ومن ثم معرفة كيفية حماية أنفسكم من أن تكونوا ضحايا لها.

© alqiyady تهكير الواي فاي: ماذا تعرف عنه وكيف تحمي نفسك منه؟

© alqiyady تهكير الواي فاي: ماذا تعرف عنه وكيف تحمي نفسك منه؟

© alqiyady تهكير الواي فاي: ماذا تعرف عنه وكيف تحمي نفسك منه؟

أشهر برامج تهكير الواي فاي:وفي البداية ستحتاج إلى استخدام كمبيوتر محمول Laptop، نظراً لأنه يتعرف على شبكات الإنترنت اللاسلكية تلقائياً، أما إذا كنت تستخدم كمبيوتر مكتبي، فستحتاج إلى توصيل Wireless Adapter، حتى تتمكن من الوصول إلى شبكات الواي فاي بسهولة. وكما سبق وأشرنا، هناك العديد من البرمجيات المستخدمة في تهكير الواي فاي، ونستعرض هنا مجموعة من أشهرها، وهي: Jumpstart و Dumpper و WinPcap، ويمكنكم البحث عنها بسهولة عبر محرك بحث غوغل، وتحميلها على أجهزتكم. جدير بالذكر أن هذه البرامج صغيرة في الحجم وآمنة، ومع ذلك فقد تصنفها مضادات الفيروسات على جهازك بأنها برمجيات ضارة أو خبيثة، لذا فلا تتفاجأ عندما يحدث هذا. كيف يتم تهكير الواي فاي؟بعد تحميل البرامج، قمت بتنصيب برنامج Dumpper على جهازك.. قد يتعين عليك وقتها تشغيل البرنامج كمسؤول Admin. البرنامج يعمل باللغة الإسبانية، ويمكنك في بعض النسخ تغييرها إلى اللغة الإنجليزية، بينما في بعض النسخ الآخرى لا يتوفر هذا الخيار، وفي كلا الحالتين فإن طريقة استخدامه سلسة، حيث أن الأزرار معروفة ولن تُواجهك مشكلة عند استخدامه.بعد تشغيل البرنامج، ستجد في أعلى يمين الشاشة خيار شبكات Networks، اضغط عليه، وستجد قائمة منسدلة، اختر منها جهاز wireless adapter الموجود على جهازك من نفس القائمة أعلى يمين شاشة البرنامج، ستجد خيار WPS، اضغط عليه لتظهر لك كل شبكات الواي فاي المتاحة في نطاق جهازك اختر الشبكة التي ترغب في تجربة اختراقها، وتأكد من عدم وجود القيمة 0.0 في WPS Version، حيث أن البرنامج لم يتمكن في أغلب الحالات من اختراق هذه الشبكة احتفظ برمز Pin الخاص بشبكة الواي فاي المراد تهكيرها اصغط على خيار JumpStart، ليتم بعدها تشغيل البرنامج الذي يحمل نفس الاسم بشكل تلقائي، ثم يبدأ معه تهكير شبكة الواي فاي تلقائياً في حال لم تبدأ عملية التهكير بشكل تلقائي، ستظهر أمامك عدة خيارات، فقم أولاً باختيار "أرغب في الاتصال بشبكة لاسلكية"، وبعدها "الاتصال باستخدام Pin"، وهنا ستقوم باستخدام الـ Pin الذي سبق وأشرنا إلى الاحتفاظ عليه اضغط بعدها على "التالي"، وستتم عملية التهكير مباشرة وفي حال نجاحها، ستجد جهازك قد اتصل تلقائياً بهذه الشبكة، أما في حالة فشلها، فستظهر لك رسالة تُبين لك وجود خطأ ما، كإدخال Pin غير صحيحكيف تعرف كلمة سر الشبكة المهكرة؟بعد اتصالك بالشبكة المهكرة، يمكنك بسهولة معرفة كلمة السر الخاصة بها كما يلي: اتجه إلى "لوحة التحكم" Control Panel، ومنها اختر الشبكات والإنترنت" Network and Internet، ثم "الشبكات ومركز المشاركة" Network and Sharing Center. اضغط على اسم الشبكة المهكرة، وبعدها اتجه إلى "خصائص الشبكة اللاسلكية" Wireless Properties. ادخل إلى "الحماية" Security، حيث ستجد فيه حقل لكلمة السر الخاص بها، فاضغط على "عرض الحروف"، لتظهر أمامك كلمة السر الخاصة بالشبكة المهكرةكيف تحمي نفسك من تهكير الواي فاي الخاص بك؟

بعدما عرفنا فيما سبق كيف تٌستخدم أشهر برامج تهكير الواي فاي من أجل قرصنة شبكات الإنترنت اللاسلكية، يجب أن نعرف الآن كيف يمكن أن نحمي شبكات الواي فاي الخاصة بنا من الاختراق بواسطة نفس هذه البرامج؟

جدير بالذكر أن الخطوات التالية تعتمد على تعطيل خاصية WPS على أجهزة الراوتر الخاصة بشركة TP-Link، وبالتالي فإن طريقة تطبيقها ستختلف في حالة استخدام راوتر من صُنع شركة أخرى، ولكن يمكنك بسهولة البحث على غوغل عن الطريقة المناسبة لجهاز الراوتر الخاص بك.

ما هي خاصية WPS في الراوتر وكيف يمكنك تعطيلها؟

خاصية WPS هي خاصية تأتي في أغلب أجهزة الراوترات، وهي مصممة لجعل عملية الاتصال بشبكة الواي فاي بطريقة سهلة، كما أنها توفر وسيلة للرقابة على الأشخاص الثقة المسموح لهم بالاتصال بشبكة الواي فاي من خلال استخدام الـ PIN بدلاً من كلمة المرور الخاصة بالواي فاي.

ويمكنك تعطيل خاصية الـ WPS على جهاز راوتر TP-Link من خلال اتباع الخطوات الآتية:اذهب إلى متصفح الإنترنت الخاص بك، وادخل إلى العنوان التالي 192.168.1.1 ستظهر لك حينها واجهة لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر، لتتمكن من الدخول إلى إعدادات الراوتر (إذا لم تقم بتغير اسم المستخدم أو كلمة السر سابقاً، فيمكنك تجربة admin في حقلي اسم المستخدم وكلمة السر) ادخل على Interface Setup، ثم اتجه إلى خيار Wireless ستجد في الأسفل خيار استخدام WPS فاختر "لا"، ثم تأكد من حفظ التغييرات التي قمت بها سيكون عليك أيضاً تغيير كلمة سر الواي فاي الخاصة بك، تحسباً إن كانت قد تعرضت للتهكير في وقت سابق بعد تعطيل خاصية WPS وتغيير كلمة السر الخاصة بالواي فاي، ستكون شبكتك محمية بشكل أكبر ضد أي محاولة للاختراق © alqiyady تهكير الواي فاي: ماذا تعرف عنه وكيف تحمي نفسك منه؟ المزيد:

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