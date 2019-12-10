شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والإمارات وسلطنة عمان وبارد بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الطقس فى منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار فى السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتى "الشرقية والرياض"، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية والشمالية من الدولة خاصة خلال المساء والليل، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب، الخليج العربى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب الركامية.



الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غائم جزئيا إلى غائم، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة، نهاراً.

Advertisements

كما توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 19° C والصغرى 14° C.



الكويت

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئيا على محافظة مسندم وجبال الحجر والمناطق الساحلية لبحر عمان، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب فى فترة آخر الليل أو الصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.