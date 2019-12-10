شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سوريا تعلن تفاصيل عملية سلحب وتنشر أسماء أخطر المطلوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السورية، أسماء من أكدت أنهم اعتدوا على مقر ناحية مدينة سلحب فى محافظة حماة واغتالوا مديرها، كما كشفت تفاصيل عملية الاقتحام.

ووفقا للصفحة الرسمية للداخلية السورية عبر فيس بوك، فإنه تم إلقـاء القبـض علـى عـدد مـن الأشــخاص الذيـن اعتـدوا علـى مبنـى ناحيــة شـرطة سلحـب، ممـا أدى إلى استشـهاد النقـيب مهنـد وسـوف مديـر الناحيــة، بالساعة الرابعة فجراً من يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الماضى.



المقبوض عليهم

وأوضحت الوزارة، أنه أقدمت مجموعة من المسلحين الخارجين عن القانون والمطلوبين بجرائم الخطف والسلب والقتل بالاعتداء على مبنى ناحية سلحب وتطويقه من جميع الجهات ورمى قنبلتين عليه، وإطلاق الرصاص من أسلحة حربية مختلفة حيث قام مدير الناحية وعناصره بالدفاع عن أنفسهم وعن مبنى الناحية، وأسفر الاعتداء عن استشهاد مدير الناحية النقيب مهند وسوف وإلحاق أضرار بالبناء والآليات ومقتل المدعو عمار شناتة وإصابة المدعو فاطر حسن.



الأسلحة المضبوطة مع المجرمين

وتابعت الوزارة، على الفور تم استنفار الوحدات الشرطية في محافظة حماة، وتجهيز دوريات تحري ورصد ومتابعة معززة لملاحقة المعتدين، وتمكنت خلال أقل من 72 ساعة من مداهمة أماكن تواجدهم، حيث أقدم المسلحون على إطلاق الرصاص من أسلحة مختلفة ورمى القنابل على الدوريات الشرطية والاشتباك معها، مما أدى إلى مقتل كل من المدعو جعفر وينس، المطلوب فى جرائم قتل وسلب وخطف وطلب فدية وتشكيل عصابة أشرار، والمدعو أيمن على حمود المطلوب، بموجب إذاعة بحث بجرم سلب سيارات وقتل سائقيها.

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كما أشارت الوزارة، إلى أنه تم القبض على 21 شخصاً، منهم 13 شخصاً مطلوبين بجرائم خطف وسلب وقتل وتشكيل عصابة أشرار، ونشرت الوزارة أسماءهم.



جانب من الأسلحة