شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. انتشار مكثف لقوات الأمن فى بغداد تزامنا مع دعوات إطلاق مظاهرات حاشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت القوات الأمنية فى العراق، من انتشارها وإجراءاتها فى العاصمة بغداد، تزامنا مع الدعوات التى أُطلقت لتظاهرات حاشدة، من المقرر توافدها من مختلف المحافظات، نحو ساحة التحرير وسط بغداد.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، أفادت مصادر عراقية، أن القوات الأمنية اتخذت سلسة إجراءات لتأمين كافة الساحات، تحسباً لأى خروق قد تحدث خلال تلك التظاهرات.

من جانبه، قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلى، إن المظاهرات التى سيشهدها العراق اليوم، ستكون تخريبية وستؤدى إلى سقوط أكبر عدد من القتلى.

يأتى ذلك فيما كشف مصدر فى وزارة الدفاع العراقية عن إصدار قرار يقضى بسحب فصائل الحشد الشعبى من العاصمة بغداد.

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وكانت اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين فى محافظة كربلاء جنوب العراق.

وحاول متظاهرون اقتحام مبنى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة فى حى البلدية وسط المدينة، واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما قام متظاهرون بقطع الطريق الرابط بين العاصمة بغداد وكربلاء.

وفى كربلاء، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، تشكيل فريق أمنى لكشف ملابسات حادث اغتيال الناشط المدنى فاهم الطائى، وأكدت قيادة الشرطة فى بيان لها، أنه تم استدعاء كافة المسؤولين عن النقاط الأمنية القريبة من مكان الحادث للتحقيق معهم، مشددة على سعيها نحو تقديم المتورطين فى الحادث إلى العدالة بأسرع وقت ممكن.