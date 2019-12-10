عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد المقابلة الممنوعة.. تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

ذكر الرئاسة السورية، الاثنين، أن موقع تويتر أغلق حسابها بشكل مفاجئ بعد نشر مقابلة للرئيس بشار الأسد مع محطة "راي نيوز 24" الإيطالية.



وقالت الرئاسة السورية، في حسابها على فيسبوك "قبل قليل وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع راي نيوز 24 الإيطالية التي تم منع عرضها على المحطة، قام موقع تويتر بإغلاق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر".

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فقد أجريت المقابلة الشهر الماضي وكان من المقرر بثها يوم الثاني من ديسمبر الجاري، لكن التلفزيون الإيطالي امتنع "عن بثها لأسباب غير مفهومة".

Advertisements

وفي المقابلة أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن "سوريا ستخرج من الحرب أكثر قوة، وأن مستقبلها واعد والوضع الميداني فيها الآن أفضل"، مشيرا إلى ما حققه الجيش من تقدم كبير في الحرب ضد الإرهاب.

وأوضح الأسد أن "أوروبا كانت اللاعب الرئيسي في خلق الفوضى في سوريا ومشكلة اللاجئين فيها، بسبب دعمها المباشر للإرهاب إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول أخرى".

وأكد أن "ما فعلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو فبركة وتزوير لتقرير بشأن استخدام الكيميائي لمجرد أن الأميركيين أرادوا منها فعل ذلك لتثبت أنها منظمة منحازة ومسيسة تستخدم كذراع لأميركا والغرب لخلق المزيد من الفوضى".

ودعا الأسد الدول التي تتدخل في المسألة السورية "للتوقف عن هذا التدخل وكذلك التوقف عن انتهاك القانون الدولي والتزام الجميع به الأمر الذي ينعكس إيجابا على وضع الشعب السوري".