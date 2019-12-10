دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب لن يكون مُتاحًا لهذه الأجهزة بعد 22 يومًا

أفادت تقارير صحفية مختصة بمجال التكنولوجيا، أن تطبيق التراسل الفوري واتساب لن يعمل على عدد من الهواتف المحمولة وبالتحديد اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019، أي بعد 22 يومًا من الآن.

واتساب يضيف ميزة جديدة لحاملي هواتف آبل تتعلق بالمكالمات alqiyady 1 واتساب يضيف ميزة جديدة لحاملي هواتف آبل تتعلق بالمكالمات

شاهد أيضاً: واتساب يضيف ميزة جديدة لحاملي هواتف آبل تتعلق بالمكالمات

وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن حاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز فون Windows Phone" لن يستطيعوا الولوج إلى تطبيق واتساب وكذلك حاملي هواتف آيفون التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من "آي أو إس 7 IOS7".

ولن يتوقف تعطل الولوج عند نظامي تشغيل ويندوز فون Windows Phone وآي أو إس 7 IOS7 بل سيمتد لمن يحمل هواتف أندرويد بإصدار أقل من "أندرويد 2.3.7 Android"؛ ولكن بداية من 1 فبراير 2020.

3 مزايا جديدة من واتسآب لمستخدميه: تعرفوا عليها alqiyady 1 3 مزايا جديدة من واتسآب لمستخدميه: تعرفوا عليها

شاهد أيضاً: 3 مزايا جديدة من واتسآب لمستخدميه: تعرفوا عليها

Advertisements

مسؤولو واتساب، أوضحوا في تصريحات أوردتها التقارير التي تناولت خبر تعطل التطبيق على بعض الأجهزة، برغبتهم في تركيز جهودهم على منصات الهواتف الذكية التي يستخدمها الأغلبية العظمى من الناس:"قرار صائب لمنح الناس طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب".المزيد:

فيديو: 5 خطوات لحذف رسائل واتساب حتى بعد قراءتها بـ7 أيام

10 خصائص قد لا تعرفها عن "واتساب"... اكتشفها!

كيف تتحايل على تحديث واتساب الجديد لضمان خصوصيتك؟

كيف تستعيد رسائل واتساب المحذوفة من هاتف أندرويد؟

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي