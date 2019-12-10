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يوم الرائد العربي

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سلمى الشهراني 0 تبليغ

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سلمى الشهراني

في حفل كبير وبهيج احتفل رواد كشافة محافظة جده احد مفوضيات رابطة رواد المملكة العربية مساء امس الأحد الثامن من شهر ديسمبر بعيد يوم الرائد العربي الذي يصادف الثامن من ديسمبر من كل عام وقد كان الحفل بقاعة الاحتفالات بالكلية التقنية بجده ورعياية سعادة وكيل الكلية المهندس محمد الشهري .

وقد شارك رود مفوضية جده هذه المناسبه العزيزه علي قلوب كل الرواد العرب في يومهم ..
١ – جوالة الكلية التقنية بجده .
٢ – جوالة جامعة الملك عبد العزيز .
٣ -جوالة كلية الاتصالات وتقنية المعلومات .
٤ -كشافة المعهد الصناعي الثانوي .
٥ – كشافة النشاط الطلابي بتعليم جده .
وفي مقدمة المشاركين الزملاء رواد منطقة مكه ومحافظة الطائف .
وجمع كبير من محبي حركة الكشف .
وفي نهاية الحفل تمشياً مع شعار الاتحاد ليوم الرائد العربي لهذا العام . كسوة الشتاء  قام مفوض رواد جده بتسليم مجموعه من الملابس لسعادة عمدة المسفلة بمكة المكرمة لتسليمها للمحتاجين

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