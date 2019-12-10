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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القاتل الصامت.. 10 علامات تنذرك بالإصابة بمرض السكر
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365
مرض السكر القاتل الصامت الذي يصيب ملايين من الأشخاص دون إدراكهم لإصابتهم بالسكر له العديد من الأعراض والتى تنذر بالإصابة بمرض السكر لذا يجب معرفة تلك الأعراض للذهاب الفوري الي الطبيب حسبما أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لـ معهد القلب واستاذ كهرباء القلب.
وأكد الدكتور جمال شعبان أن تلك الأعراض تشمل:
1_ العطش الشديد والتبول المتزايد.
2_ فقدان في الون بدون سبب واضح.
3_ جفاف في الفم وعطش.
4_ التهابات فطرية متكررة بالجلد والفم وكدمات.
5_ تنميل في الأطراف
6_ وجع في البطن.
7_ شعور مزمن بالإرهاق.
8_ حساس بالرعشة.
9_ شعور الجوع بعد الأكل.
10_ زغللة في العين.
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