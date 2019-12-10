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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القاتل الصامت.. 10 علامات تنذرك بالإصابة بمرض السكر الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 ​​​مرض السكر القاتل الصامت الذي يصيب ملايين من الأشخاص دون إدراكهم لإصابتهم بالسكر له العديد من الأعراض والتى تنذر بالإصابة بمرض السكر لذا يجب معرفة تلك الأعراض للذهاب الفوري الي الطبيب حسبما أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لـ معهد القلب واستاذ كهرباء القلب.

وأكد الدكتور جمال شعبان أن تلك الأعراض تشمل: 1_ العطش الشديد والتبول المتزايد. 2_ فقدان في الون بدون سبب واضح. Advertisements 3_ جفاف في الفم وعطش. 4_ التهابات فطرية متكررة بالجلد والفم وكدمات. 5_ تنميل في الأطراف 6_ وجع في البطن. 7_ شعور مزمن بالإرهاق. 8_ حساس بالرعشة. 9_ شعور الجوع بعد الأكل. 10_ زغللة في العين.

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