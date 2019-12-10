عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تغزو الأسواق بأول هاتف مدمج ذاتيا

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

تستعد شركة سامسونج الكورية لطرح هاتف سامسونج جالاكسي أس 11 في الأسواق، كأول طراز مدمج ذاتياً بمودم تكنولوجيا الجيل الخامس "5G" دون الحاجة إلى شراء مودم أو شريحة منفصلة، بتكلفة تفوق سعر الهاتف نفسه.



وبحسب موقع "techradar" التكنولوجي، فإن شركة كوالكم الأمريكية المتخصصة في نظم الاتصالات، قد كشفت النقاب مؤخراً عن شرائح معالج "سناب دارجون 865"، الذي يتيح تسليم الهواتف للعملاء مزودة بمودم الجيل الخامس، دون الحاجة لشرائه منفصلاً.

وأضاف الموقع أن هذا يعني أن هاتف جالاكسي أس 11 سيتمتع بهذه الخاصية الجديدة، فضلاً عن تزويد الهاتف بمميزات عديدة.

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وأشار إلى أن طرازات مثل جالاكسي أس 10، ونوت 100 بلس كان يجب على العملاء إنفاق المزيد من الأموال لشراء مودم خاص لتفعيل تقنية الجيل الخامس.

وتوقع "techradar" أن تطرح سامسونج هاتفها الجديد جالاكسي أس 11 مزوداً بالتقنية الجديدة في فبراير/شباط 2020، لا سيما أن شركة كوالكم أعلنت أن الأجهزة المعتمدة على معالج "865 سناب دراجون" ستكون متاحة في الأسواق بالربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن المعالج الجديد سيتيح مزايا عديدة منها القدرة على معالجة إشارات صور بحجم 2 جيجا بكسل في الثانية، مما يعني أن هاتف سامسونج الجديدة سيكون بإمكانية التقاط فيديو بتقنية K8، وأن تصل دقة كاميرا الهاتف إلى 64 ميجا بكسل.

كما لفت الموقع التكنولوجي إلى جالاكسي إس 11 سيمنح حياة جديدة للصور عبر توفير أكثر من مليار لون والتقاط صورة بالغة الدقة، حيث تصل دقتها إلى 200 ميجا بكسل.