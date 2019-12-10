عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بكين تطالب الحكومة الصينية بالتخلى عن جميع أجهزة ويندوز بحلول 2022

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

طلب المكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني من جميع الخدمات الحكومية استبدال جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة تشغيل وبرامج غير صينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.



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وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، تأتي هذه الخطوة لإجبار الصين على استبدال أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows استجابة للضغط المتزايد من الولايات المتحدة الأمريكية على شركات التكنولوجيا الصينية التي قيدت وصولها إلى البرامج وأنظمة التشغيل والأسواق الغربية، وضغط الحكومة الأمريكية على شركات الشبكات الأمريكية والأوروبية لعدم استخدام التكنولوجيا الصينية، مثل محطات هواوي 5G الأساسية.

وبحسب طلب بكين، فإن خدمات الحكومة الصينية بحاجة لاستبدال 30 % من أجهزتها في عام 2020، و50 % في عام 2021، و20 % في عام 2022، فيما تقدر شركة التحليلات السوقية China Securities، أن ما بين 20 إلى 30 مليون قطعة من الأجهزة ستحتاج إلى أن يتم استبدالها لضمان استخدام التكنولوجيا "الآمنة والقابلة للتحكم" فقط وفقًا لتوجيهات قانون الأمن السيبراني لعام 2017 في الصين.

وفي الوقت الحالي، لا تتأثر الشركات الصينية الخاصة، التي تشكل الجزء الأكبر من إيرادات مايكروسوفت الصينية، ولكن هذا قد يتغير بسهولة، وعندما تستبدل الصين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows بأجهزة أخرى، لا يُتوقع أن يكون التحول إلى أنظمة التشغيل الصينية المحلية مثل Kylan OS أمرًا سهلاً، ولكن نظرًا للرافعة المالية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية لإدارة أيدي الحكومة الصينية للحكومة الأمريكية، فإن التوجيه يبدو جادًا في هذه المناسبة.