شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يرحب بقرار هولندا استئناف تمويلها للأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، بقرار الحكومة الهولندية استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد أن كانت علقت مساهمتها السنوية على خلفية التحقيق الذى يُجرى بشأن قضايا تتعلق بإدارة الوكالة.

وقال أشتية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن استئناف هذا الدعم سيساهم فى تقليل آثار العجز الذى تركه وقف الدعم الأمريكى، ضمن مجموعة من الإجراءات العدائية التى اتخذتها إدارة ترامب تجاه الحقوق الفلسطينية.

وأشاد أشتية، بحالة الإجماع الدولى على أهمية دعم "الأونروا" والحفاظ عليها، الذى انعكس مؤخرا أيضا بتجديد الأمم المتحدة تفويض عمل "الأونروا" بأغلبية ساحقة، فى وجه المحاولات لإنهاء قضية اللاجئين.

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يشار أن هولندا تُقدّم تبرعات سنوية بقيمة 13 مليون دولار لدعم الموازنة البرامجية للوكالة، منذ عام 2019 وحتى 2021، وأضافت إلى مساهمتها لهذا العام 6 ملايين يورو.