مقتل العشرات من ميليشيات الحوثى غربى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى العشرات من مسلحى الحوثيين مصرعهم، إثر تصدى القوات المشتركة لهجمات للميليشيات فى مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة غربى اليمن.
وأكد المركز الإعلامى لألوية العمالقة، أن القوات المشتركة صدت هجمات للحوثيين وكبدت الميليشيات خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.
ونقل المركز عن مصادر طبية، قولها إن 20 جريحًا من عناصر ميليشيات الحوثى وصلوا إلى مستشفيات زبيد وباجل الريفى بمحافظة الحديدة، أصيبوا فى معارك بالساحل الغربى، مضيفة أن حالات معظم الجرحى الحوثيين حرجة جراء تعرضهم لإصابات بأجزاء متفرقة من أجسادهم.
فى السياق ذاته، عاودت ميليشيات الحوثى استهداف مواقع القوات المشتركة فى منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن الميليشيات الحوثية شنت عمليات استهداف بشكل مكثف على مواقع القوات المشتركة فى الفازة، بمدفعية B10 الثقيلة، والأسلحة المتوسطة والمعدلات الرشاشة.
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