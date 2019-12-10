قرقاش يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماع الوزارى لقمة قادة دول مجلس التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الوزارى التحضيرى لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة فى الرياض بالمملكة السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد قرقاش، أن مجلس التعاون هو تعبيرٌ عن تلاقى إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس، بهدف إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وركز قرقاش، على ضرورة أن تساهم هذه المنظومة فى دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية والنظام الأساسى لمجلس التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، بما يدعم المصلحة المشتركة.

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وأوضح قرقاش، أن جدول الأعمال الذى سينظر فيه قادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون فى دورته الأربعين، حافل بما يعزز مسيرة المجلس التنموية فى كافة المجالات.