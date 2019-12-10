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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. أفضل 16 إطلالة لمتسابقات ملكة جمال الكون 2019

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

توجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبينى تونزى مساء الأحد فى أتلانتا كملكة جمال الكون لعام 2019، حيث تفوقت صاحبة البشرة السمراء (26 عاماً) فى المرحلة النهائية على ملكتى جمال بورتوريكو والمكسيك، خلال المسابقة التى قدمها الأمريكى ستيف هارفى مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء.



وضم الحفل تنافسا كبيرا فى الأزياء بين المتسابقات، حيث قرر البعض ارتداء الأزياء الغريبة والضخمة، بينما اختارت بعضهن أزياء مقتبسة من ثقافة بلادهن، وأخريات اخترن الأزياء البسيطة، وإليكم أبرز إطلالات المتسابقات:

ارتدت شويتا سيخون، ملكة جمال ماليزيا، فستانا عبارة عن مجموعة من الأزهار تضمنت طاولة مغطاة بالطعام.

واختارت فارتيكا سينج من الهند زيّا مقتبسا من الثقافة الهندية باللونين الأحمر والذهبى.

ماريانا جيسيكا فاريلا، ملكة جمال الأرجنتين أبهرت الجميع بالزى المُزيّن بالخرز، التاج، والريش.

صعدت شبيلا ستانتون من تنزانيا على خشبة المسرح مرتدية زيا ثلاثى الأبعاد يشبه الدروع.

من أوكرانيا، ارتدت أناستازيا سوبوتا فستانًا أخضر يتميز بأجنحة مستديرة وقبعة كبيرة.

ارتدت بريا سيراو، ملكة جمال أستراليا، ثوبًا بلا أكمام وأساورًا مزينة بالريش.

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بدت لورا أسينوفا من بلغاريا براقة فى ثوب وردى اللون مع صد شفاف مصنوع من الزهور.

باربورا هودايوفا، ملكة جمال جمهورية التشيك، صعدت إلى المسرح فى ثوب صغير أزرق مزين بأوراق الشجر وقطار طويل.

ارتدت Bilgi Aydogmus، ملكة جمال تركيا، فستانًا ملكيًا بالأحمر والذهبى مع تاج مطابق.

بريا سميث، ملكة جمال جزر فيرجن البريطانية كانت محاطة بالورود، بينما كانت ترتدى ثوباً متألقاً.

عادت Maëva Coucke من فرنسا إلى العشرينيات من القرن الماضى فى ثوب متدرج به صفوف من الحواف البراقة.

تألقت تشيسلى كريست من الولايات المتحدة فى ثوب وردى زهرى.

كانت غابرييلا تافور نادر، ملكة جمال كولومبيا، ترتدى واحدة من أكثر العباءات جريئة فى الليل: فستان أزرق بأكمام طويلة مع قطعتين عند الخصر.

ارتدت Zozibini Tunzi، ملكة جمال جنوب أفريقيا، المايوه من قطعتين ورأس.

اختارت سيلفى سيلفا من البرتغال فستانًا بلا أكمام مع فتحة امامية كشفت عن ساقها.

‏Birta Abiba hallórhallsdóttir، ملكة جمال أيسلندا، اختارت فستانا بسيطا من اللونين الأبيض والذهبى.