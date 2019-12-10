أول مبادرة للترويج المشترك السعودي - الإماراتي للسلع والخدمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تُشارك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمنصة مشتركة ضمن أعمال معرض الأغذية الإفريقي «فوود آفريكا 2019»، والذي انطلقت أعماله أمس الاثنين بالقاهرة ويمتد حتى 11 من ديسمبر/‏‏كانون الأول الجاري، ويمثل المعرض أحد أكبر المعارض التجارية الدولية للأغذية والمشروبات بالأسواق الإفريقية. ينظم المنصة المشتركة كل من هيئة تنمية الصادرات السعودية ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات.

وتأتي المشاركة في أعمال المعرض ضمن زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى من دولة الإمارات برئاسة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة أكثر من 70 من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من الدولة. حيث يشهد جدول الزيارة عدداً من الفعاليات، والتي تشمل تنظيم منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين، فضلاً عن عدد من الزيارات الميدانية إلى معالم العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة؛ للاطلاع على المخطط وما تم إنجازه وزيارة المباني الحكومية والمنطقة التجارية، مع الاطلاع على فرص الاستثمار، وأيضاً زيارة مركز خدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار المصرية، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والخاص.

وتعد المنصة «السعودية-الإماراتية» أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات بالمعارض الدولية ذات الاهتمام المتبادل، والتي تأتي ضمن مخرجات (خلوة العزم) بهدف توحيد الطاقات والإمكانات، وتأسيس نموذج استثنائي للتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التنموية.

وتضم نحو 35 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية من البلدين تستعرض أكثر من 120 علامة تجارية إماراتية وسعودية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، وإمكانية الدخول في مشاريع مشتركة بالأسواق الإفريقية تُعزز من الطاقات الإنتاجية للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية، بما يخدم أجندة الأمن الغذائي للبلدين، وأيضاً على صعيد المنطقة ككل.

افتتح المعرض الدولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة المصرية، حيث قام رئيس الوزراء المصري بجولة على أهم الأجنحة بالمعرض، استهلها بالمنصة السعودية-الإماراتية المشتركة، وذلك بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوب دولة الإمارات الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوزير المفوض عبد الله بن فهد الشمري نائب سفير السعودية لدى القاهرة، وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، ونخبة من ممثلي جهات حكومية ومن القطاع الخاص الإماراتي السعودي.