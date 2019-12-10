شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة في باريس توصي المواطنين بالحيطة والحذر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصت سفارة الدولة في باريس مواطني الدولة الزائرين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر في حال التنقل والسفر، أمس الثلاثاء، وذلك لاستمرار الإضراب بالنقل العام والمواصلات، وتوصي بتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات، وفي حالات الطوارئ التواصل على الرقم: 0033144340200.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الدولة في باريس توصي المواطنين بالحيطة والحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.