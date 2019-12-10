إجراءات عزل الرئيس الأمريكي تدخل أسبوعاً حاسماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة في الكونجرس المنقسم هذا الأسبوع، حيث تعقد اللجنة القضائية في مجلس النواب جلسة عمل من المتوقع أن تخرج باتهامات محددة. ويتهم الديمقراطيون ترامب باساءة استخدام سلطاته وذلك بربطه المساعدات العسكرية لأوكرانيا وعقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي بفتح كييف تحقيقاً حول منافسه السياسي جو بايدن.

ووصف ترامب التحقيق بأنه «خدعة» إلا أن الديمقراطيين يعتقدون، كما قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر أن لديهم «أدلة قوية» تظهر أن ترامب وضع مصالحه السياسية الشخصية فوق مصلحة البلاد. والأحد قال نادلر لشبكة «سي ان ان»، «لدينا قضية قوية»، مضيفاً «لو عرض هذا الملف على هيئة تحكيم، فإنّ حكماً بالإدانة سيصدر في غضون ثلاث دقائق».

وأطلق الديمقراطيون في نهاية سبتمبر إجراءات العزل بحق الرئيس مستندين إلى الغالبية التي يملكونها في مجلس النواب.

وأعلن دونالد ترامب براءته في هذه القضية، ويندد بما يصفه تحقيقاً غير دستوري و«مهزلة». وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونجرس الأولى، ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري.

Advertisements

وبدأت هذه الاجراءات أمس الاثنين، باستماعها إلى ممثلين عن الكتلتين الديمقراطية والجمهورية، لتقدّم كل منهما استنتاجاتها عن التحقيق. وأعلن البيت الأبيض أنه لن يسعى للدفاع عن الرئيس أمام اللجنة، فيما غرّد دونالد ترامب الأحد أنّ هذه الجلسة ستكون «زائفة».

ولم يكشف نادلر عن لائحة الاتهامات التي ستوجه إلى ترامب، إلا أنه من المتوقع أن تشمل إساءة استخدام السلطة والفساد وعرقلة سير أعمال الكونجرس والعدالة. إلا أن نادلر قال إن الاتهام الرئيسي لترامب هو «السعي للتدخل الخارجي في انتخاباتنا عدة مرات في 2016 وفي انتخابات 2020، وأنه سعى الى التغطية على ذلك.. ما يشكل تهديداً حقيقياً لنزاهة الانتخابات» التي ستجري في نوفمبر المقبل. وصرح آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات الذي يدير التحقيق بشكل عام لشبكة سي بي اس الاحد بأن «هناك أدلة دامغة على أن الرئيس سعى إلى إجبار أوكرانيا على التدخل في انتخاباتنا» والأخطر من ذلك أنه «سعى الى عرقلة التحقيق في ذلك».

ودعم معظم الجمهوريين ترامب أثناء التحقيق لعزله، وقالوا إنه لا يوجد دليل واضح ومباشر على أنه ضغط على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية. وطالب الجمهوريون بأن يشهد كل من هنتر بايدن، وكذلك شيف والشخص الذي تسبب في إطلاق التحقيق من خلال إبلاغه عن الواقعة، لكن نادلر رفض ذلك وقال إن الثلاثة «غير مهمين» في هذه المرحلة.

من جانبه توقع السيناتور ليندسي غراهام، وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ وحليف بارز لترامب، أن تنتهي محاكمة العزل بسرعة لأن عزل الرئيس يتطلب تصويتاً بأغلبية الثلثين. وقال «فور أن يقول 51 عضواً من بيننا إنّنا سمعنا ما فيه الكفاية، فإنّ هذا الإجراء سينتهي. الرئيس سيبرأ».

(وكالات)