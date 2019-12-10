السلطة: قرار «النواب» الأمريكي متناغم مــع القانــون الدولــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: «إن قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعم حل الدولتين ويندد بالاستيطان ويدعم تطلعات شعبنا الفلسطيني في دولة مستقلة جاء رفضاً لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية وإدانة لسياسية «إسرائيل» الرامية إلى تقويض حل الدولتين». وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله، أمس، «إن هذا القرار متناغم مع القانون الدولي، الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة، ويحظر الاستيطان كونه منافياً للقانون».

وأكد اشتية، أن العام القادم 2020 سيكون عام الاهتمام بالشباب الفلسطيني، من أجل تحقيق طموحاتهم وخلق فرص عمل لهم، وإعادة صياغة مخرجات التعليم بما يضمن لهم الكرامة اللائقة والعمل المناسب. وأضاف أن وفداً وزارياً مع القطاع الخاص سيقوم الشهر القادم بزيارة مهمة إلى سلطنة عمّان من أجل فتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز روح التعاون مع العرب ضمن استراتيجية تعزيز العمق العربي والانفكاك عن «إسرائيل».

وعن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر، قال رئيس الوزراء «إن الرئيس استمع منه إلى ردود الفصائل على مبادرة للدعوة للانتخابات والتي بمجملها ردود مبشّرة، كما أكد عباس دعمه لإنجازها، وعليه فإن اهتمام الحكومة سينصب على المجتمع الدولي للضغط على «إسرائيل» من أجل ضمان إنجاح الانتخابات خاصة في القدس، فيما سيتم توفير كل ما تحتاج إليه الانتخابات لضمان نجاحها من تمويل وقضايا لوجستية وفنية».

إلى ذلك، اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، «إسرائيل» وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير حل الدولتين المدعوم دولياً لحل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي».(وكالات)