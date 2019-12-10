لبنان: أزمة الحكومة إلى نقطة الصفر و«الحراك» يطالب بالتصعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

تواصلت الاحتجاجات الشعبية اللبنانية، أمس، ووجه الحراك الشعبي دعوات للتصعيد والتظاهر أمام القصر الرئاسي، فيما عمد المحتجون إلى قطع بعض الطرق شمالاً وبقاعاً مع الاستمرار في ساحات الاعتصام العامة في بيروت والمناطق، في وقت عادت الأزمة الحكومية تكليفاً وتأليفاً إلى المربع الأول، بعد اعتذار رجل الأعمال سمير الخطيب عن عدم قبوله التكليف، وإعلان الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، بغية إجراء المزيد من المشاورات للخروج من الأزمة التي باتت محكومة بعودة اسم الرئيس المستقيل سعد الحريري كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة، إلا أن المشكلة هي أنه لا يزال يشترط حكومة تكنوقراط بدون سياسيين وهذا ما لا ترضى به الأكثرية النيابية.

فقد استيقظ اللبنانيون شمالاً وبقاعاً أمس على العودة إلى قطع الطرقات، بعدما عمد المحتجون منذ الصباح الباكر إلى تقطيع أوصال مدينة طرابلس رغم هطول الأمطار، وأقفلوا معظم الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش التي بدأت التفاوض مع المحتجين لفتح الطرق أمام حركة المرور، في وقت شهدت المدينة حركة سير خجولة، في حين أن معظم المدارس والجامعات التزمت قرار الدعوة إلى الإضراب، أما المصارف والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية فقد فتحت أبوابها أمام مراجعات المواطنين، ولكن العديد من الموظفين أيضاً لم يستطيعوا الوصول إلى مكاتبهم.

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ودعا ممثلون للحراك أيضاً للتظاهر أمام القصر الرئاسي «حتى تحقيق مطالب الثورة»، وأبرزها «إلغاء الطائفية السياسية وبناء وطن سيد حر مستقل عن كل التدخلات الخارجية، ودولة مدنية تحمي مواطنيها من دون تمييز بين عرق أو دين عبر تحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤمن للفقير حقوقه بالعيش الكريم والطبابة والعلم والعمل. وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها».

وفي الشق الحكومي عادت الأمور إلى المربع الأول وبات الحريري الاسم الوحيد في الساحة ‏الذي يحظى بالغطاء السني بعد احتراق أسماء ثلاثة مرشحين هم محمد الصفدي وبهيج طبارة وسمير الخطيب وبالتالي عادت المسألة إلى الشروط المتبادلة، حيث يصر الحريري على حكومة تكنوقراط ترفضها الأكثرية وتصر على حكومة تكنوسياسية ولا مانع أن يترأسها الحريري وأن يكون السياسيون وزراء دولة ويتمثل الحراك بثلاثة وزراء على أمل أن تسهم مهلة الأسبوع في الوصول إلى توافق على الصيغة الحكومية سواء لجهة تكليف الحريري وأسماء الوزراء والحقائب أيضاً، ويتم تمرير اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس غداً الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استضافة المؤتمر، مشيرة إلى أنه ستتخلله دعوة المجتمع الدولي إلى تشكيل حكومة لبنانية فاعلة وذات مصداقية. وسيعقد الاجتماع على مستوى الأمناء العامين لوزارات الخارجية في وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة مشتركة فرنسية أممية وفي حضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط لمناقشة الوضع في لبنان وسبل دعمه وستشارك فيه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى البنك الدولي ومؤسسات مالية عربية وغربية. كما ستشارك في الجلسة الثانية مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، أبدى الرئيس عون ارتياحه لانعقاده، شاكراً الاهتمام الذي أبدته فرنسا في المبادرة إلى الدعوة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي استقبله أمس، أن لبنان سيحضر الاجتماع بوفد رسمي، متمنياً أن تسفر عنه نتائج تترجم عملياً الدعم الذي تظهره الدول الأعضاء في المجموعة حيال لبنان، خصوصاً في الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.